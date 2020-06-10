專家分析：估中人民幣走勢　等如掌握外匯市場

中美關係對全球風險情緒日益重要，人民幣匯率已經成為全球外匯市場參與者的關注點。財經媒體彭博研究指出，自2018年中美貿易摩擦升溫以來，每次衝突升級時，人民幣匯率是否貶值及中國官方是否出手維穩、中間價如何，都成為全球外匯交易員密切關注的指標。

報道指出，跟蹤外匯市場長達20多年的Mansoor Mohi-uddin表示，人民幣是衡量全球風險情緒的重要指標，如果人民幣走弱，市場會擔心中國對全球輸出通縮，將對其他經濟體產生負面影響。人民幣也是衡量中美貿易戰風險的關鍵指標。

新興市場貨幣除了受中美關係對全球市場風險偏好影響外，也因中國在全球貿易中的地位，與人民幣走勢出現明顯的聯動趨勢，而且在對中國有大宗出口的國家表現尤為顯著。彭博研究發現，人民幣匯率對於拉美貨幣、澳元和新西蘭元等匯率的影響最大。從2017年中以來當人民幣波動劇烈時，人民幣平均每波動1%，哥倫比亞披索和巴西貨幣雷亞爾將同向波動超過1%，澳元和新西蘭元也將同向波動0.8%和0.7%。

AxiCorp全球首席策略師Stephen Innes表示，人民幣對新興市場大宗商品出口國貨幣的影響大，主要是因為中國是它們的主要買家。近期中國經濟復甦前景推升工業金屬，拉美貨幣從人民幣走強和美元走弱中獲益，後者也導致資金流入新興股票市場，進一步帶來美元的沽壓。

Innes指出，馬來西亞貨幣對人民幣非常敏感，主要是因為馬來西亞對中國出口大量商品，該國貨幣必須和人民幣基本保持一致；由於南韓和中國有共同的區域特徵，韓圜就是波動性相對較大的人民幣。新加坡亦高度依賴中國，因為大部分在新加坡加工的電子產品最終流向中國，因此坡元和人民幣這一區域貨幣在一定範圍內掛鈎，對貿易往來極為重要。

「如果你能夠正確判斷人民幣的走勢，就可以有力的判斷美國將怎樣處理其廣義貿易逆差，畢竟美中貿易逆差是全世界最大的，」Mansoor Mohi-uddin表示，如果人民幣走強，那麼美元可能會全面走弱。

目前離岸人民幣(CNH)兌美元報7.0695，在岸人民幣(CNY)企7.0715，離岸價強於在岸價，顯示出升值預期升溫，這亦將對新興市場貨幣形成提振。

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