高盛估金價可升破2000美元　先決條件係...

高盛發表報告指出，雖然不是基本情形假設，但該行認為只要美國聯儲局決定容忍高於目標的通脹，則黃金價格可能上漲至每安士2,000美元以上。該行還調高對銅和鋁價預測。

高盛分析師Jeffrey Currie表示，儘管短期內的問題無疑仍會是通縮，但如果勞動力市場復甦出人意料表現強勁，更強的家庭收支和財政刺激政策預示更高通脹風險會升溫。

該行重申，其12個月金價基本情形假設的預測為每安士1,800美元。認為雖然對高風險資產的需求回升，但最近美元疲弱和長期實際利率低，仍支持着金價。

現貨金於2011年9月達到創紀錄的每安士1,921.17美元； 最新報1,716美元，升0.04%。

此外，該行還提高了對銅和鋁的價格預測，主要由於隨着中國經濟的重新開放導致需求恢復，以及與新冠肺炎疫情相關的供應中斷，促使市場庫存不足。

高盛將3、6及12個月銅價預測，由每噸4,400、5,000和6,000美元，上調至每噸6,000、6,250和6,500美元。

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