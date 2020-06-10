【全球經貿戰】中美關係緊張　中企續擱置赴美國上市

外電報道，隨着中國與美國之間的關係緊張加劇，中國企業正在推遲甚至擱置在美國上市的計劃。

中企赴美上市興趣下降，主要是瑞幸咖啡事件發生後，美國擬議法案針對中企會計問題，令中企在美上市面對愈來愈多的審查。外電引述法律界人士指出，見到中企客戶暫時擱置在美國上市的計劃，根本原因是中美關係，若兩國之間的緊張局勢仍然存在，預計經濟放緩將繼續下去。

此外，其中一家四大會計師行，今年以來在內地的企業客戶對赴美上市查詢按年減少一半。

在過去五年，中企在全球通過IPO募集的資金約2,790億美元(約2.17萬億港元)，在全球佔比約三分之一，其中約有一半在海外，主要通過紐約和香港上市籌集。在美國證券交易所上市的中企超過550家，主要認為紐約市場的聲譽和國際投資者基礎取勝，即使內地當局試圖鼓勵中企在內地上市，以與本地投資者之間分享盈利前景和減少外國的監管。

內地當局長期以來拒絕接受離開中國的審計文件，這使得美國審計監管機構很難檢查中企的審計質量。但是美國參議院通過的一項法案，若最終由總統特朗普簽署，將要求在美國上市的外國公司披露政府控制的程度，並將要求中企遵守美國對其審計的監督，否則將面臨退市。

外電引述Bain＆Company合夥人大中華區金融服務業務負責人John Ott指出，對美國投資者而言，這意味着上市數量減少，而且很難把握中國增長帶來的好處。在美國上市的中企已經開始披露由於監管更加嚴格而對其股票產生「不利影響」的風險。

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