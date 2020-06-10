港股格局：張智威指後市未宜看淡
2020年06月10日 11:00
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信誠證券聯席董事張智威表示，最近港股氣勢如虹，恒指連升7個交易日，升穿兩萬五關。他早前已提過，現時全球進行量化寬鬆措施，加上低息環境，令現金不值錢，資金流向其他資本市場如股市、樓市，因此無論社會情況、經濟環境幾差，股市、樓市均有支持，相信此情況仍會持續一段頗長時間。
另外，近期港元匯價偏強，反映資金流入香港，港股成交亦維持千億元以上，恒指技術上有望上試3月11日高位約25,493點，暫時未宜看得太淡。
市場憧憬行業復甦，汽車股尤其是4S銷售商近期表現強勢。張認為，受新冠肺炎、中美貿易戰影響，內地經濟面對下行風險，市場憧憬汽車行業有望受惠國策扶持，帶動4S汽車代理股出現反彈。當中正通汽車(01728)現價估值及周息率吸引，值得留意。
張智威又指，舜宇光學科技(02382)公布5月手機鏡頭出貨量按年跌8.6%，按月減少12.3%。相對其他藍籌，舜宇股價最近數個月表現波動，加上公司業務處於中美貿易戰風眼，買入風險較高，建議待跌穿「紅底價」100港元水平，再買值博率會較高。
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