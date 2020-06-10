港股格局：張智威指後市未宜看淡

信誠證券聯席董事張智威表示，最近港股氣勢如虹，恒指連升7個交易日，升穿兩萬五關。他早前已提過，現時全球進行量化寬鬆措施，加上低息環境，令現金不值錢，資金流向其他資本市場如股市、樓市，因此無論社會情況、經濟環境幾差，股市、樓市均有支持，相信此情況仍會持續一段頗長時間。

另外，近期港元匯價偏強，反映資金流入香港，港股成交亦維持千億元以上，恒指技術上有望上試3月11日高位約25,493點，暫時未宜看得太淡。

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