【全球攬炒】南韓5月失業率創十年高位　零售餐飲重創

外電引述南韓統計廳數據，南韓失業率由4月的3.8%躍升至5月份的4.5%，高過預期的4%，並為近十年來高位；5月份就業數字則年減39.2萬人。

報道指，由於出口持續下滑加上消費疲弱，南韓國企業為了節省開支紛紛裁員。統計廳資料，南韓從3月起失業率高企在14%。本周來自勞動部的另一份報告指出，上個月遣散費累計已超過1萬億韓圜，為有史以來最高。

南韓財長洪楠基直言，往後就業情況仍會很難預測，貿易夥伴的經濟縮減，使該國出口大幅下滑，這製造業就業有負面影響。報告顯示，5月南韓製造業有多達57,000人失業，零售、批發、餐飲、旅館等也有371,000人失業，但農業卻多了54,000個工作職位。

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