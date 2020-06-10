【高盛推介】資金追阿里貼牛好倉
2020年06月10日 11:21
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(9日)收市持平，周三(10日)早段繼續上升，跑贏大市。阿里副總裁劉博指，由本月1號開始的「天貓618」活動，開售首10小時，整體成交額按年升50%。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約1,320萬元資金流入。牛熊證方面，則見近日資金持續追捧貼牛。
投資者如看好，牛證方面可留意屬近牛的新上市阿里牛證(62421)，收回價204.18元，行使價202.18元，換股比率100，槓桿比率14.6倍。
投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的阿里購證(26684)，行使價233元，2020年8月17日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿。
貼價的選擇則可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的阿里購證(26390)，行使價219.08元，2020年8月26日到期，實際槓桿9.2倍，貼價。
相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約8%，年期約3個月，屬貼價兼高槓桿的阿里沽證(26485)，行使價199.18元，2020年9月8日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！