港元拆息︰1個月跌至0.69厘　創近3周新低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.13厘，兩連跌；1星期跌至0.33厘；與樓按相關的1個月再跌至0.69厘，連跌9日，並創近3周新低；3個月企0.95厘水平。

10/6/2020

隔夜 0.13583厘

1星期 0.33536厘

2星期 0.42030厘

1個月 0.69054厘

2個月 0.87738厘

3個月 0.95720厘

6個月 1.21857厘

12個月 1.46541厘

9/6/2020

隔夜 0.16214厘

1星期 0.42661厘

2星期 0.55310厘

1個月 0.78560厘

2個月 0.94452厘

3個月 1.01887厘

6個月 1.30214厘

12個月 1.54000厘

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