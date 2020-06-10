港元拆息︰1個月跌至0.69厘 創近3周新低
2020年06月10日 11:47
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.13厘，兩連跌；1星期跌至0.33厘；與樓按相關的1個月再跌至0.69厘，連跌9日，並創近3周新低；3個月企0.95厘水平。
10/6/2020
隔夜 0.13583厘
1星期 0.33536厘
2星期 0.42030厘
1個月 0.69054厘
2個月 0.87738厘
3個月 0.95720厘
6個月 1.21857厘
12個月 1.46541厘
9/6/2020
隔夜 0.16214厘
1星期 0.42661厘
2星期 0.55310厘
1個月 0.78560厘
2個月 0.94452厘
3個月 1.01887厘
6個月 1.30214厘
12個月 1.54000厘
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