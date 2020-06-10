【瑞通推介】新經濟股回勇　資金追美團阿里牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國聯儲局議息結果以及對經濟前景的評估，道指隔晚結束連續6日升勢，收報27,272點，跌300點或1%。

恒指周二(9日)收報25,057點，升280點或1.1%，盤中一度創近3個月高位。恒指連升7個交易日，累漲近2,100點或9%，周三(10日)早段最多曾升超過200點，突破昨日創的近3個月高位，一度升穿25300點。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾7,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.6億元，反映資金偏向看淡後市。周二其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,500至25,599點。

新經濟股上日回氣後，周三回勇，美團點評升超過3%，高見157元；另阿里巴巴升近2%，升穿近期高位，重回2月中的上落區間頂位近220元。

資金繼續流向傳統舊經濟股。中國移動周二突追落後，全日最多升4.7%至56.5元，收市仍升3.6%，報55.9元，一舉重越10天和20天線。周三早段續升約2%，曾重上57元。中移計劃今年全年發展1億5G套餐用戶，並會於年內累計建成30萬個5G基站。周二分別有超過1,000萬和近40萬元淨流入中移好倉和淡倉。

友邦保險近日舉行投資者電話會議後，獲多家大行唱好，股份周二一度升3.8%，高見75元創3個月高，最終收升2.7%於74.2元。該股連續7個交易日向上，累漲近兩成，正逼近250天線(75.8元)阻力。股份周三早段曾回吐近2%，曾跌穿73元，其後跌幅收窄。周二分別有約50萬和400萬元淨流入其好倉和淡倉。

香港交易所周二盤中高見296元，其後尾市急回，以近全日低位290.8元收市，下跌0.6%。市場憧憬中概股陸續回流於香港上市，刺激港交所股價近日呈強，呈一浪高於一浪走勢，但暫仍受制300元心理關口。周三早段大市繼續向好，港交所回升約2%，高位升至297元。周二分別有逾820萬和40萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞聲科技上周三遭摩通減持453萬股，周二收報43.15元，下滑2%成表現最差藍籌，盤中險守43元。蘋果公司(Apple Inc.)隔晚股價破頂，瑞聲周三早段先升後回，失43元。周二有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有23萬元淨流入。

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