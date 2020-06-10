港版國安法：台資金融企業研「Plan B」　新加坡設據點

台灣上市公司元大金控周二(9日)表示，因應「港版國安法」對香港市場未來發展潛藏的變數，已規劃旗下子公司--元大證券與期貨在新加坡尋求建立證券、期貨與資產管理等據點，調整原本集中以香港為亞洲債券發行暨國際交易中心兩大平台的策略，新增新加坡作為亞洲另一區域平台。

這是港版國安法通過後，第一家上市台資金融企業宣布將前往新加坡、增加亞洲金融布局的分流規劃，以此因應香港市場未來發展變化。目前香港為元大金發展跨境各項資本活動、金融交易平台中心。

外媒報道，元大金周三舉行股東會，其總經理翁健會後指出，去年至今公司一直在密切觀察香港局勢相關的變化和影響，內部研擬以新加坡作為另一亞洲布局重點，但受新冠肺炎疫情影響申設進度暫時停滯。

他又指，新加坡與香港一樣是國際金融中心，考慮香港局勢變數，因此規劃前往新加坡做為另一國際平台。他補充，擬以自行申設公司的方式進入新加坡，不會採取併購形式進行。

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