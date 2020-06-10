黑桃資本入股醫療科企醫脈平台My Platform

My Platform在2016年成立，致力推動無紙化的醫療 工作環境，把病歷和保險資料轉移至雲端平台上，讓診所共享資源，以簡單易用的操作界面，協助使用者在短時間內掌握操作方法，包括醫生、醫療集團、保險公司、病人或企業中的人力資源部門，均可利用My Platform一站式管理數據，從門診至保險理賠，在不同角度進行分析。My Platform亦積極強化現有平台，開發遙距診症服務。

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