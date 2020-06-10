黑桃資本入股醫療科企醫脈平台My Platform
2020年06月10日 12:11
東網電視更多新聞短片
My Platform行政總裁何勝權
新濠國際(00200)主席兼行政總裁何猷龍旗下的私人家族辦公室──黑桃資本有限公司宣布，已投資醫療科技企業醫脈平台──My Platform，並持有其股份。
My Platform在2016年成立，致力推動無紙化的醫療 工作環境，把病歷和保險資料轉移至雲端平台上，讓診所共享資源，以簡單易用的操作界面，協助使用者在短時間內掌握操作方法，包括醫生、醫療集團、保險公司、病人或企業中的人力資源部門，均可利用My Platform一站式管理數據，從門診至保險理賠，在不同角度進行分析。My Platform亦積極強化現有平台，開發遙距診症服務。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！