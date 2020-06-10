歐達禮再獲委任為國際證監會組織理事會主席

香港證監會公布，行政總裁歐達禮再度獲委任為國際證監會組織新一屆理事會主席。

證監會主席雷添良表示，歐達禮三度獲委任為國際證監會組織理事會主席，反映香港作為領先國際金融中心的地位，及在全球監管事務中扮演的關鍵角色。

國際證監會組織理事會由全球34家證券監管機構組成。國際證監會組織是證券監管機構商討國際政策的主要平台，負責制訂證券監管標準，其會員在全球超過115個司法管轄區規管逾95%的證券市場。

歐達禮在2016年首次獲委任為國際證監會組織理事會主席。在此之前，他自2013年起出任國際證監會組織亞太區委員會主席，以及曾任國際證監會組織理事會副主席。

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