耀才：恒指年底最樂觀見28000點
2020年06月10日 12:40
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葉茂林
耀才證券(01428)主席葉茂林預計，香港恒生指數今年底最樂觀可見28,000點，認為互聯互通將有更多項目落實，如新股通、南向債券通，有助增加交易規模，並帶動港股市場。
不過，葉茂林提醒，環球經濟狀況、香港社會運動未平息、中美兩國角力等，大市仍存不明朗因素，本地及外圍政經形勢複雜多變，投資者需多加留意。
耀才證券研究部總監植耀輝補充，近期港股升勢急，惟政策、環球經濟狀況或有暗湧，料短期可守25,500至26,000點。
他提到，中美關係、本地政經不明朗，以及新冠肺炎疫情對經濟危機後遺症難料，若情況轉差，最壞情況或低見20,000點水平。
板塊方面，植氏指，下半年看好防守性股份，如公用股、本地電訊股及黃金股；科技股仍會是市場焦點，預期「ATM」可略高一線，而中資概念科技股來港上市，有望刺激港股交投，利好香港交易所(00388)。
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