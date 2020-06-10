耀才：恒指年底最樂觀見28000點

不過，葉茂林提醒，環球經濟狀況、香港社會運動未平息、中美兩國角力等，大市仍存不明朗因素，本地及外圍政經形勢複雜多變，投資者需多加留意。

耀才證券研究部總監植耀輝補充，近期港股升勢急，惟政策、環球經濟狀況或有暗湧，料短期可守25,500至26,000點。

他提到，中美關係、本地政經不明朗，以及新冠肺炎疫情對經濟危機後遺症難料，若情況轉差，最壞情況或低見20,000點水平。

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