【高盛推介】資金持續流入中移Call追落後
2020年06月10日 12:44
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：中國移動周三(10日)早段繼續上升，高見57.15元。事實上，中移過去1個月累計跌逾5%，反觀恒指同期則升逾2%，反映中移明顯落後大市。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金持續吸納認購證部署追落後，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約2,480萬元。此外，牛證亦在過去6個交易日皆錄得資金流入，合共約500萬元。
觀察市場上的認購證，可見近期資金關注行使價63.5元附近、9月份到期的產品。投資者如計劃部署認購證，可留意當中的中移購證(11056)，行使價63.68元，2020年9月24日到期，實際槓桿13.2倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約4個月的中移購證(23646)，行使價66.93元，2020年9月25日到期，實際槓桿13.8倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意中移牛證(68816)，收回價50元，行使價49元，換股比率100，槓桿比率7.6倍，相同收回價牛證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！