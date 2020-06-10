銀娛：暫難估計疫情對生意影響 冀澳門1個月內通關
2020年06月10日 12:50
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呂志和(中)
銀河娛樂(00027)周三舉行股東周年大會。公司主席呂志和在會後見傳媒表示，原本預期港澳6月7日能夠恢復通關，然而就他所知因為香港新冠肺炎受感染個案增加而擱置。他希望1個月內澳門的出入境可以逐漸恢復。
他表示，暫時未計得到公司在疫情以來損失的金額，且形容公司在受苦，但因為涉及公共衞生政府未能開放邊境，惟有忍痛跟隨政府的工作。
至於受到疫情影響，公司會否向澳門政府反映延遲新賭牌的申請。呂志和稱，賭牌是政府的政策，公司始終都要合作。相信政府會公正處理，業界遇到甚麼問題也會向政府反映。
副主席呂耀東補充，疫情對各行各業影響深遠，承認公司在業內員工比較多，場地也比較大，相對較受影響。2月份停業15日之後，已陸續開放所有場地，現在每日成本大約280萬美元。但他也表示，公司的資產負債表較強，相信有足夠現金流可捱過疫情。
他指，公司冀做好防疫工作，開源節流控制成本，以及做好場地的裝修來迎接澳門恢復通關。
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