新冠肺炎：傳Expedia中環寫字樓尋求頂租　月租175萬

房地產市場研究機構Mingtiandi報道，網上旅遊服務平台Expedia位於香港中環中心的辦公室，原本簽訂了為期四年的租約，至2022年6月到期，如今僅過兩年，有鑑於公司在2月份宣布在全球範圍內裁員3,000人，正為該2.5萬方呎甲級寫字樓尋求頂租，目前每月租金175萬港元，即呎租達70元。

報道引述Cushman＆Wakefield的數據顯示，隨着新冠肺炎疫情爆發，香港甲級寫字樓退租情況大增。自該機構於2019年第三季度開始跟蹤寫字樓退租情況以來，已棄租的樓面已從第三季度的31.7萬方呎，增至至2019年末季的32.9萬方呎。2020年首季度進一步升至37.2萬方呎，較去年第三季度高出約15%。報道引述Cushman＆Wakefield香港研究主管Reed Hatcher指出，2020年第二季度仍在進行中，惟從4月初至5月底，香港的租戶已退租50.5萬方呎樓面。

此外，世邦魏理仕早前預計，今年香港寫字樓租金將下降15%至20%；而仲量聯行最新的月度數據顯示，4月份香港寫字樓租金跌至14年來的最低點。

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