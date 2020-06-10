【果粉注意】新iPhone或7月量產　Apple市值突破11萬億

綜合外媒報道，iPhone 12系列或可於7月開始生產，此前蘋果公司市值突破11萬億港元，周二(9日)收報343.99美元，升3.16%。

消息指，蘋果公司旗下iPhone 12系列的工程測試第二階段即將完成，有望在7月開始生產。另一個有利其股價的消息，乃有指蘋果公司將於月內舉行的年度開發者大會宣布，將在Mac電腦改用自主研發的處理器，以取代以往使用的英特爾晶片。

過往蘋果公司通常在9月發布iPhone新產品。據講iPhone 12系列將提供iPhone 12/12 Max、iPhone 12Pro/12 Pro Max兩個版本共四款機型，屏幕尺寸分別為5.4/6.1吋及6.1/6.7吋，高級版本價格高達1,399美元(折合約10,912港元)。

據報是次iPhone 12系列在處理器、屏幕、接口、通信、拍照上都有不同程度的升級，最新的A14處理器就將應用在最新款手機上，這新款iPhone還可能採用高通的X60 5G基帶，有望支持SA和NSA雙模5G通信。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626