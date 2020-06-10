樂視網開始出售商標　逾1300項本月底拍賣

已進入退市整理期的A股樂視退(前稱樂視網,300104.SZ)開始賣商標！據內地司法拍賣平台顯示，樂視網持有逾1,300項商標將於6月29日開啟拍賣。

公開信息顯示，上述拍賣由北京市第三中級人民法院發起，樂視網信息技術(北京)股份持有的商標1,354項(其中5項已註銷)，起拍價約13.64萬元人民幣(下同)。據法院方面提供的相關評估報告，這批商標評估價約19.48萬元，參與拍賣需交保證金1.3萬元。

事實上，北京市第一中級人民法院日前在同一拍賣平台已作出拍賣公告，由賈躍亭所持有的2,210萬股樂視網股權，將於周六(13日)拍賣，起拍價5,547.1萬元，底價每股2.51元。不過，樂視網股價已連續多日因觸及每日約10%跌幅上限而跌停，周三(10日)停牌前報1.11元。

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