全球科技戰：傳蘋果公司自研晶片　行業生態或大變

外國傳媒報道，Evercore ISI分析師Amit Daryanani表示，市場低估了蘋果公司(Apple Inc.)對自行研發晶片的決心和野心，真正的重點在於對業界生態的衝擊。

報道指出，蘋果公司計劃在6月22日的年度全球開發者大會(WWDC)上宣布，Mac電腦將改採自主研發的處理器，以取代英特爾(Intel)的晶片。

此時發表是為了讓外部開發者有時間進行調整，好讓蘋果公司在2021年推出採用自家晶片的新款Mac電腦。雖然Mac佔蘋果公司收入比例不到10%，對公司整體毛利率影響不大，但Daryanani表示，蘋果公司持續展現其晶片研發能力，確實是個里程碑，因為自家接手半導體業務依然是擴大產品毛利率的關鍵。一旦所有型號都換成蘋果公司自研晶片，Mac部門的毛利率可望提高5個百分點。

因此，Daryanani維持對蘋果公司「跑贏大市」評級和目標價360美元。過去一個月，蘋果公司股價已累漲11%。

事實上，已有消息指，蘋果公司計劃在本月下旬推出使用自家晶片的Mac電腦，採用晶片設計公司ARM架構，並委託台積電製造，取代先前英特爾晶片。若成真，對台積電而言可能是利好。Mac晶片可能將由台積電最先進的5納米製程製造。

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