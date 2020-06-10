港人壓力爆煲！經濟健康指數下滑　僅16%感樂觀

信諾香港周三(10日)公布，「信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究」調查結果，旨在了解新冠肺炎疫情對健康的影響，調查對象為連同香港在內合共的8個信諾環球市場地區。

調查結果顯示，於1月至4月全球新冠肺炎疫情大流行期間，香港的整體健康指標維持於57.8，比全球健康指標的62.5為低，更為8個受訪地區中排名最低。調查亦指出，香港受訪者於「經濟」、「工作」及「個人健康」三個範疇中，與全球其他地區的指標有顯著的落差。

香港人對經濟財務範疇感到最憂慮，自新冠肺炎疫情爆發以來，香港人的「經濟」健康指數由1月的52.7，下降至4月的51.8，當中只有16%受訪者對其財務狀況表示樂觀。

對經濟財務感到憂慮的原因方面，只有11%人指自己有足夠的退休儲備、只有16%表示有能力支付按揭/住屋開支、僅17%受訪者表示能夠負擔自己或家人教育費用的能力。令人擔憂的是，僅16%港人指面對緊急情況或失業時，對個人財務感到有信心及保障。

在8個受訪地區中，香港仍然是擁有全球壓力最高指數的城市之一。調查顯示89%香港受訪者感到有壓力，當中「經濟」為香港人最大來源，34%受訪者將壓力歸因於此，其次是與工作相關佔24%，兩者為主要壓力來源。

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