新債王睇淡美匯短期前景　料美股已見頂

美國政府為應對新肺炎衝擊，推出大規模經濟刺激措施，導致預算赤字及貿易逆差大升。有「新債王」稱號的雙線資本創辦人岡拉克表示，美國的「雙赤字」，即預算赤字及貿易逆差不斷膨脹，美元在短期內不太可能大幅上升，認為美國股市已經見頂。

他指出，美國的「雙赤」肯定還會上升，預料至少會高達至佔國內生產總值(GDP)的12%。意味着美元會回落至2011年的水平。據岡拉克數據，由於美國聯儲局和財政部推出大規模貨幣和財政刺激措施，2020年上半年未償還公共債務總額較去年同期激增15%。

岡拉克認為，儘管美元具有避險魅力，而美股若從當前水平下跌，避險資產可能會受到追捧，但不斷上升的赤字將推動美元向下。目前，美匯指數已較3月19日聯儲局及財政部宣布刺激措施時觸及的今年高位下跌約6.4%。

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