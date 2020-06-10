民航局：內地5月旅客運輸量按年跌幅收窄至52%

內地傳媒報道，中國民航局5月份民航主要生產指標降幅按月大幅收窄。其中，運輸總周轉量53.9億噸公里，按年下降50%，降幅較4月收窄12.4個百分點；旅客運輸量2,583.1萬人次，按年跌52.6%，降幅較4月收窄15.9個百分點；貨郵運輸量54.9萬噸，按年跌12%，降幅較4月收窄7.5個百分點，其中，全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.8萬噸，按年增長21.8%。

該局新聞發言人熊傑表示，目前正與相關國家就調整國際客運航班事宜進行溝通，從工作進展情況看，與相關國家的航班近期有望適度增加。下一步，將在確保防疫安全的條件下，繼續穩妥有序恢復部分國際客運航班，進一步滿足中國留學生和海外華人華僑的回國要求，為各自國家復工復產、深化合作、保障產業鏈和供應鏈的穩定和通暢做出積極努力。

熊續稱，可以適當增加部分具備條件國家的航班增幅，主要指具備四類條件：1)迄今向中國輸入病例較少且同中國經貿往來密切的國家；2)綜合考慮中國海外公民較多、剛性回國需求強烈的國家；3)滿足遠端防控措施，可有效降低前端疫情輸入風險的國家；4)境內外有復工復產需要、已同中國建立「快捷通道」的國家。

不過，熊補充，嚴控境外疫情輸入風險，是增加國際客運航班的重要前提。為此，民航局建立一套完備的風險防控機制，包括航前、航中和航後一系列防控措施。為了在動態調整國際客運航班的過程中確保風險可控，民航局還建立航班「熔斷和獎勵」機制。對於防控措施到位有效、符合要求的航空公司，將兌現獎勵政策；對於防控措施不到位，觸動了熔斷機制的航空公司，將果斷採取措施。

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