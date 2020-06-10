全球科技戰：晶片核心企業之一ARM捲入糾紛

外國傳媒報道，軟銀集團旗下英國晶片技術公司ARM，與其中國晶片合資企業周三(10日)公開衝突，問題核心是該合資企業的行政總裁(CEO)是否已被撤職。這糾紛有可能擾亂這家在全球半導體行業至關重要的公司。

ARM周二表示，其中國的董事會投票決定免去CEO吳雄昂，並由兩位聯席CEO接替他的職位。數小時後，安謀科技(中國)有限公司(即ARM中國或安謀中國)在官方微信帳號發聲明稱，安謀中國未發生人事變動，董事長兼CEO吳雄昂繼續領導公司。

英國ARM隨後稱，堅持最初的聲明，並稱由於調查發現了未曾披露的利益衝突和違反員工守則行為，吳雄昂已被撤職。

這場爭論對於ARM及其擁有49%股份的中國子公司而言，是剛好遇上敏感時刻，即在中美兩國圍繞技術領導力衝突升級之際，西方公司都設法自保。ARM半導體設計用於全球大多數的智能移動設備之中，與其他公司一樣，面臨衝突升級造成不確定局面。

ARM表示，董事會已任命Ken Phua和Phil Tang擔任ARM中國的臨時聯席CEO。

資料顯示，軟銀在2016年以320億美元收購了ARM。ARM中國於2018年成立，軟銀將其51%股權出售給一個財團，包括中投公司、絲路基金及新加坡淡馬錫控股。目前ARM中國在深圳、北京和上海設有辦事處，大客戶包括華為。世界上大多數智能手機都倚賴ARM的技術。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626