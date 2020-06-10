中美科技戰：傳華為冀年底前引入全面晶片供應鏈

外國傳媒引述消息人士透露，華為正想法應對美國制裁，希望晶片相關的供應商最快在今年底前，將多數晶片封測(即測試晶片)工作遷往中國。不過，部分供應商在評估風險後，不願配合要求。

消息指，華為正努力將晶片供應鏈引入中國，以減輕美國制裁的壓力，方法包括希望晶片相關的供應商，於今年底前在中國進行多數晶片封測作業，印刷電路板廠(生產晶片必須配件)也收到華為類似的要求，包括台灣、日本和南韓的供應商。

研究機構Gartner數據顯示，去年華為採購了價值208億美元(約1,622億港元)、包括自家設計在內的晶片，使華為僅次於蘋果公司和三星電子，成為全球第3大半導體產品買家。目前大部分晶片製造多數在中國內地之外進行，如歐洲、日本、南韓和台灣。

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