新冠肺炎：疫情下需暫時關店　Zara母公司首錄季度虧損

服裝品牌Zara母公司Inditex上市以來首錄季度虧損，截至4月底止季度虧損4.09億歐元(約36.2億港元)，反映大部分主要市場實行封鎖防疫所帶來的影響。由於許多國家於3月份開始實行封鎖，Inditex於4月份需暫時關閉約6,000家零售店，封鎖和隔離措施到今季逐步放寬。不過，解封後後銷售表現仍然疲弱，5月份銷售跌51%，6月份初期銷售亦跌34%。

儘管如此，Inditex仍計劃2022年底前每年投資9億歐元，以每年擴張零售面積2.2%。該公司並繼續推動網上業務發展，預期到2022年，網上銷售將佔總收入超過1/4。事實上，該公司網上銷售於4月份幾乎翻一倍。

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