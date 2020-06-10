橋唔怕舊！大鱷又藉外資撤離消息　企圖渾水摸魚

香港局勢極不明朗，除了惹來大鱷垂涎，冀趁亂世渾水摸魚外，不少金融機構也相繼表達擔憂。台資元大金控近日指出，正評估旗下元大證券及期貨雙雙轉至新加坡。目前元大證券、元大銀行、元大期貨在香港都有據點，並透露營運的確受到影響。

集團指出，以今年1至5月來看，香港據點不論是證券、銀行、期貨，都未達到預期目標，由於香港政治及經濟形勢波動，元大金控已規劃增加亞洲地區布局，選定新加坡為主，證券與期貨先行。集團又表示，已從去年下半年起進行相關評估，後來因遇到疫情，令相關進度受阻。

據了解，元大證券可能透過控股方式在新加坡新設資產管理公司，而元大期貨則會以設置分公司或子公司方式進軍新加坡。

除了台資機構外，日本投資銀行野村較早前亦表示，正審視其在香港的業務規模，坦言香港雖然仍是日本以外最重要的亞洲樞紐，但現況和以往有些不同。

英國《金融時報》也報道，鑑於港版國安法，使總部位於香港的對沖基金正考慮將其在業務「連根拔起」，轉至新加坡和其他地方。

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