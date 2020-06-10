【台股股王】大立光：「看不懂」下半年前景

台股股王、光學元件製造商大立光去年每股賺210.69元新台幣(下同)創新高，今年決定派發股息79元，創台股新高。不過，集團執行長林恩平於股東周年大會後的網上記者會上表示，今年第三季原本是市場旺季，惟手機客戶看法與市場不同，故對第三季展望相當保守。他更坦言「看不懂」下半年前景。

大立光今年首季創下歷年最旺淡季紀錄，期內收入132億元，按年升34.52%；純利67.2億元，按年增長32.99%；毛利率則按年升5.56個百分點至69.8%。林氏指，第二季營收將走弱，主要由於客戶對中端產品需求較大，對收入和毛利率均負面影響。

林氏續指，以7月訂單來說，部分手機客戶削減訂單情況嚴重。雖然第三季是傳統市場旺季，惟他認為第三季仍不明朗，因為部分客戶的訂單或持續下降，主要由於新冠肺炎疫情和美國對華為的禁令。他不知道大立光最壞情況是否已經過去。另外，他透露客戶新產品研發進度延後，如今年延遲至明年，故第三季訂單正處於變動期。

產品方面，林氏指，雖然目前鏡頭訂單以中端為主，但7P、8P等高端會持續生產，並以提高鏡頭良率為目標，其中9P產品已完成研發，今年底可推出市場。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626