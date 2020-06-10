【市後重點睇】港匯續強 道期升91點
2020年06月10日 16:15
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美匯指數回落至96.2，離岸人民幣(CNH)企7.06水平，港匯強勢企7.7501，美元兌日圓處107.34，歐元升上1.1363，英鎊高企1.2758。金價高見1,719美元。布油跌1.7%見40.48美元，紐油跌2.11%至38.12美元。道指期貨升近百點。
●市後關注點
-20:30 美國5月消費物價指數(CPI)
●恒生指數結束七連升，惟跌穿兩萬五關有承接，全日收報25,049點，跌7點。主板成交1,272億港元。騰訊支撐大市，收報446元，升2.85%；國泰航空收報8.72元，跌1.02%。https://bit.ly/3hnfNpE
●耀才：恒指年底最樂觀見28,000點。
●【國泰撲水】
-簡浩賢斥港府選擇性援助欠公允。
-林家亨斥管理層失敗，派息能力存疑。
-股價曾倒跌近3%，大行群起唱淡。
●A股快報：滬綜指收跌12點，創業板指進入技術性牛市。https://bit.ly/2zkbnOZ
●亞洲股市：日股收升33點，韓澳股靠穩。
●【果粉注意】新iPhone或7月量產，Apple市值突破11萬億。
●新冠肺炎：
-傳Expedia中環寫字樓尋求頂租，月租175萬。
-澳洲消費者信心回復至年初水平。
●中國經濟：5月通脹2.4%低過預期，豬價按月跌8%。
●銀娛：暫難估計疫情對生意影響，冀澳門1個月內通關。
●港版國安法：
-台資金融企業研「Plan B」，新加坡設據點。
-蓬佩奧斥滙豐向華「叩頭」，所得回報少。
●【全球攬炒】
-南韓5月失業率創十年高位，零售餐飲重創。
-標普降日本評級展望，疫情令財政添壓。
-經合組織料今年全球經濟將跌6%。
●全球經貿戰：
-中美關係緊張，中企續擱置赴美國上市。
-Vodafone警告如禁華為，英恐失5G領導地位。
●新債王睇淡美匯短期前景，料美股已見頂。
●港人壓力爆煲！經濟健康指數下滑，僅16%感樂觀。
●高盛估金價可升破2,000美元，先決條件係...
●樂視網開始出售商標，逾1300項本月底拍賣。
●新盤動向：SEA TO SKY樓書上網，兩房434呎起。
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