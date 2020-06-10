【市後重點睇】港匯續強　道期升91點

美匯指數回落至96.2，離岸人民幣(CNH)企7.06水平，港匯強勢企7.7501，美元兌日圓處107.34，歐元升上1.1363，英鎊高企1.2758。金價高見1,719美元。布油跌1.7%見40.48美元，紐油跌2.11%至38.12美元。道指期貨升近百點。

●市後關注點

-20:30 美國5月消費物價指數(CPI)

●耀才：恒指年底最樂觀見28,000點。

●【國泰撲水】

-簡浩賢斥港府選擇性援助欠公允。

-林家亨斥管理層失敗，派息能力存疑。

-股價曾倒跌近3%，大行群起唱淡。

●亞洲股市：日股收升33點，韓澳股靠穩。

●【果粉注意】新iPhone或7月量產，Apple市值突破11萬億。

●新冠肺炎：

-傳Expedia中環寫字樓尋求頂租，月租175萬。

-澳洲消費者信心回復至年初水平。

●中國經濟：5月通脹2.4%低過預期，豬價按月跌8%。

●銀娛：暫難估計疫情對生意影響，冀澳門1個月內通關。

●港版國安法：

-台資金融企業研「Plan B」，新加坡設據點。

-蓬佩奧斥滙豐向華「叩頭」，所得回報少。

●【全球攬炒】

-南韓5月失業率創十年高位，零售餐飲重創。

-標普降日本評級展望，疫情令財政添壓。

-經合組織料今年全球經濟將跌6%。

●全球經貿戰：

-中美關係緊張，中企續擱置赴美國上市。

-Vodafone警告如禁華為，英恐失5G領導地位。

●新債王睇淡美匯短期前景，料美股已見頂。

●港人壓力爆煲！經濟健康指數下滑，僅16%感樂觀。

●高盛估金價可升破2,000美元，先決條件係...

●樂視網開始出售商標，逾1300項本月底拍賣。

●新盤動向：SEA TO SKY樓書上網，兩房434呎起。

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