【怎分真與假？】虛銀推「冇冧巴」卡　四點你要知

虛擬銀行在香港陸續面世，推出無號碼實體卡為大趨勢，但新的無號碼實體卡卻只有晶片、銀行商標、持卡人姓名及信用卡品牌商標，如何分辨是否假卡？使用時究竟有甚麼需注意？

●無號碼實體卡比傳統實體卡更安全？

不少虛銀與Mastercard合作，推出無號碼實體卡。無號碼實體卡只會顯示持卡人姓名，而傳統印在支付卡上的資料，例如卡號、到期日等只會儲存在晶片上。

這些資料及傳統印在卡背上的安全驗證碼(CVC2)則會顯示在銀行應用程式內的虛擬卡上，變相將持卡人的私隱和資料保密性大大提升。如要進行網上購物，持卡人只需登入銀行應用程式，在進行身分驗證後便可查看相關資料。

●如何申請無號碼實體卡？

無號碼實體卡採用數碼優先(digital first)原則，銀行客戶可透過發卡銀行提供的網上渠道申請虛擬銀行卡，之後根據銀行指示啟動其虛擬銀行卡，並將其綁定到常用的電子錢包，日常交易程序與現有手機電子支付無異。銀行亦配備無號碼實體卡供持卡人申請作日常消費之用。

●如何使用無號碼實體卡？

當持卡人成功啟動無號碼實體卡後，便可使用全港超過3,000部銀通(JETCO)自動櫃員機及全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機提款。在實體商舖消費時，持卡人及商戶可選擇以感應式支付、晶片或磁帶進行交易，整個流程亦與傳統實體Mastercard卡一樣。

●無號碼實體卡在交易時有限制嗎？

除了銀行設定的交易限額，個別銀行可讓客戶自設交易限額，持卡人可就其個人理財習慣，自行為各消費類別制訂每月消費上限。當有關類別的消費金額到達上限時，系統將會自動限制該項交易。持卡人亦可利用銀行的手機應用程式實時查閱交易紀錄。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，是次與虛擬銀行合作推出數碼優先的無號碼實體卡，將新一代支付卡的保安技術提升至更高層次。現時在本地通用的無號碼實體卡的設計和用料均較傳統實體銀行卡新穎，例如卡面選用獨特的鏡面幻彩效果和大熱的湖水藍色印刷，又或採用黑色不銹鋼物料。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626