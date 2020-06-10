5月份主要私樓呎租再跌0.3%　連跌10個月

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年5月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每方呎錄得33.2元，較4月33.3元下跌0.3%，跌幅為今次調整期內最少，連跌10個月共12.4%。

隨着香港肺炎疫情受控，轉租及減租潮結束，以致5月份跌幅明顯放緩，預期傳統租賃旺季即將來臨，今年中租金有望尋底成功。

十個主要屋苑方面，2020年5月份，紅磡黃埔花園按月升0.3%。沙田第一城、荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊及鴨脷洲海怡半島的跌幅同樣輕微，分別跌0.2%、0.3%、0.5%及0.6%。而茶果嶺麗港城、鰂魚涌康怡花園、鰂魚涌太古城、柴灣杏花邨及藍田滙景花園分別跌1%、1.6%、3.3%、3.5%及4%。

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