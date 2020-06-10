【全球攬炒】惠譽估企業今年損失39萬億　最慘係...

評級機構惠譽發表報告指出，全球許多司法管轄地區的最嚴格封鎖期已結束，標誌着重新開放的挑戰期開始。該機構針對全球80多個企業板塊及其子類別作出分析。

惠譽根據其「復甦之路」情景估計，若以2019年全球企業收入26萬億美元(約202萬億港元)作比較，2020年企業收入將損失超過5萬億美元(約39萬億港元)，到2021年底的收入損失更會擴至超過8.5萬億美元(約66萬億港元)。

值得留意的是，上述估計僅涵蓋惠譽涉及的公司評級資產組合，代表了全球整體約74萬億美元公司債務中的14萬億美元。

其中，若以美元計，石油及天然氣板塊的企業收入受創最深，佔了整體收入損失約40%！惠譽又估計，2020年全球汽車銷售跌約20%，料2021年則反彈15%，令汽車業成為繼石油及天然氣後，第二大受重創的板塊。

若以跌幅而言，休閒和運輸領域相對其他任何板塊的跌幅最為嚴重，惠譽預計2020年收入損失跌幅達40至60%，儘管它們的基礎收入只佔全球總收入僅3%。

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