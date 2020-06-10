滙豐：股市僅「防守性」大反彈　市場風險胃納未顯著改善

滙豐環球投資管理亞太區投資總監及策略投資總監(股票)馬浩德表示，北亞仍是該行投資股票的首選地區，對中港市場均保持正面看法，原因包括估值便宜及區內經濟正復甦。儘管盈利及股息大受打擊，但其股票估值模型顯示，相對於避險資產的預期回報，股票的風險溢價仍然吸引。

被問及「港區國安法」對香港市場影響，馬氏認為，全球市場均被眾多不確定性籠罩，導致尋找安全投資產品的難度增加，香港亦不例如，但受惠本地經濟從疫情中恢復，加上有更多公司到香港上市等，對香港市場仍然樂觀。

隨着各國續推財政及貨幣政策，近期股票市場大幅反彈，馬氏指出，有關反彈本質上偏向防禦性，原因在於美國股市的表現優於其他各地股市，而防守性更強的亞洲表現優於拉丁美洲，反映市場風險胃納未有顯著改善。

板塊前景方面，馬浩德指出，疫情導致空運流量急挫，環球航空業是最受疫情打擊的行業之一，若要進行投資，則需考慮商務、休閒等旅遊需求何時復甦，惟疫情發展仍存不確定性，疫後的大眾行為模式或有所轉變，直言難以對航空業前景作出有意義的預估。

馬氏預期，政策制訂者將加強醫療保健基建，利好相關行業。另多家推行電子商貿的企業，已證明具備穩健的業務模式，並有機會於消費行為轉變中受惠。然而，相關板塊於疫情後早已受到市場注視，以致估值相對高企，未有太大投資空間。他建議，投資者將眼光擴闊，多發掘被過分低估的行業。

疫情受控助內地經濟重拾動力，滙豐環球投資管理高級宏觀及投資策略師陳瑩若指出，內地復工復產及投資復甦，現階段於供應面的恢復速度較快，另方面，內地線上消費支出相對穩健，惟非必需性消費支出反彈較緩慢，仍面臨提振內需的挑戰。

總體而言，她預計，內地第2季GDP按季將出現顯著增長，惟增長動力能否持續則取決於刺激政策成效、就業情況、全球疫情改善以帶動外需回升的程度等。

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