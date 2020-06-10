耀才證券：公司品牌進軍內地　開戶量按年增逾3倍

行政總裁許繹彬補充，中國市場佔公司整體交易量約9%，較去年同期有明顯增幅。另外，今年首5個月，透過旗下手機應用程式(APP)「耀才證券寶寶」開戶量，較去年同期飆升近5倍，使用量亦按年勁升約4倍。落盤總量超越560萬宗，按年上升近4成，其中透過「耀才證券寶寶」落盤，則按年急升近2倍，反映APP已改變投資者習性。

許氏又指，該行將繼續加強應用程式，包括升級電子直接付款授權(eDDA)存入資金服務，進一步擴大對接銀行，主要為香港大型銀行。現時客戶透過旗下應用程式可快速完成存入資金，到帳時間快至5分鐘。

另外，許繹彬透露，公司有專責團隊了解中國內地客戶的需要，亦擬進一步將eDDA服務拓展至中資大型銀行。

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