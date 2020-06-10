中國環保能源投資發盈警

但董事會預計，與截至2019年3月底止年度的虧損相比，集團的當期虧損將減少超過50%。該變動主要是由於以下因素的共同影響，包括受益於年內終止提供金融顧問、中介及資產管理服務之業務，而去年金融服務的經營虧損約為841萬元；年內出售分類為持作銷售資產之收益約1,188萬元，而去年分類為持作銷售資產之虧損總額約2,249萬元；及2020年度，概無授出任何購股權，而去年與授出購股權有關的權益結算以股份為基礎之付款開支約1,065萬元。

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