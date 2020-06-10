中國環保能源投資發盈警
2020年06月10日 17:00
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中國環保能源投資(00986)發盈警，指出由於去年下半年到港訪客及香港展覽會的買家減少，消費者情緒較弱及香港持續的社會事件，及香港旅遊發展局的統計數字亦顯示 2019年下半年的旅客人數比2018年同期下降約39.1%；及自今年1月起，新冠肺炎嚴重爆發，各個地區實施大範圍封鎖，公共及商業活動受到不同程度限制。該等因素導致集團的收入相比去年減少約30%。
但董事會預計，與截至2019年3月底止年度的虧損相比，集團的當期虧損將減少超過50%。該變動主要是由於以下因素的共同影響，包括受益於年內終止提供金融顧問、中介及資產管理服務之業務，而去年金融服務的經營虧損約為841萬元；年內出售分類為持作銷售資產之收益約1,188萬元，而去年分類為持作銷售資產之虧損總額約2,249萬元；及2020年度，概無授出任何購股權，而去年與授出購股權有關的權益結算以股份為基礎之付款開支約1,065萬元。
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