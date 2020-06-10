【零售浩劫】受累疫情　黛麗斯料今年度虧損

截至3月底止9個月，集團銷售收入按年升5%至9.87億元，由於美國客戶較高的銷售額抵銷了歐洲客戶銷售額的下跌所致。美國市場的銷售額佔集團銷售總額78%；歐洲市場佔17%；其餘市場佔5%。

製造業務方面，季內泰國和柬埔寨廠房的產量佔全球產量的77%，而中國佔餘下的23%。由於政府採取措施控制冠狀病毒病蔓延，集團已於2月大部分時間關閉中國廠房，因而中國的產量在上季度下跌。

季內毛利率與對上一個季度及去年同期相比下跌，乃由於集團因疫情從中國產能轉移到海外廠房，以及為所有員工購買個人防護設備而產生重大費用所致。

集團指出，受疫情影響，幾乎所有美國和歐洲地區從3月底開始處於封鎖狀態，預期集團第4季度(今年4至6月)的業績將受到重大影響。為應對危機及保留現金，集團已採取即時行動以降低營運成本，包括減少產能、暫停招聘及管理人員暫時減薪。

此外，董事亦同意不收取2021年財政年度董事袍金。根據集團未經審核之業績，集團預期於2020年財政年度將產生虧損。

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