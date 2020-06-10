2020年中期的預期淨虧損主要歸因於下列各項：

(i)新型冠狀病毒大流行病的爆發對市場狀況產生不利影響；以及倘人民幣兌港元匯率猶如截至今年首5個月期間持續貶值2.7%，預期集團的房地產項目於2020年中期將錄得匯兌虧損約6,000萬元，相對於2019年中期因匯率貶值0.4%而產生的匯兌虧損約1,000萬元。

未計及上文所述因人民幣兌港元貶值引致的匯兌虧損及集團投資物業公平值的可能虧損，預期集團2020年中期將錄得淨虧損不少於8,000萬元。儘管2020年中期預期虧損，但鑑於2020年下半年度將重啟天津威尼都二期的銷售及交付，以及若干與2019冠狀病毒病相關對集團業務有影響的政府措施獲逐步放寬，且董事會對集團於香港的建築業務(為集團現時有盈利的核心業務)前景保持正面，故此董事會對集團截至2020年12月31日止的經營業績仍然審慎樂觀。

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