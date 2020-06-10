全球經貿戰：中國分散進口來源　從阿根廷採購高粱

外國傳媒引述消息人士報道，中國與美國及澳洲關係轉差，為了分散穀物進口來源，加快了向阿根廷進口高粱的速度。

據悉，中國進口商已向阿根廷訂購了至少兩批、合共約8萬噸高粱，料該批高粱將從7月起運抵中國港口。中國向阿根廷的購買可能只是現貨交易，但趨勢值得關注，因顯示中國的進口商正尋找其他進口穀物的來源。

計及上述兩批採購，令中國自阿根廷進口的高粱量增至逾11萬噸，接近阿根廷2019全年對中國的出口量。其中4萬噸高粱預計7月1日運抵中國。

數據顯示，中國在2020年首4個月，已向阿根廷購買約3.27萬噸高粱，而2019年的裝運量為13.95萬噸，高於2018年的1,045噸。中國另在今年首4個月，向美國進口約78.33萬噸的高粱，佔總進口量95%。

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