疫情擾亂全球物流　俄羅斯公司向中國「空運」豬隻

財經媒體彭博報道，由於國際物流因疫情而遭到嚴重擾亂，有重型運輸業界透露，中國目前仍面臨豬隻短缺問題，可能會「向中國空運豬隻」！

報道指出，俄羅斯重型航空貨運公司Volga-Dnepr Group總裁Alexey Isaykin表示，該公司因疫情迎來業務增長，截至今年4月，Volga-Dnepr銷售額按年大增32%，至6.3億美元(約49億港元)。

Volga-Dnepr運輸的貨物包括向俄羅斯、法國和德國等運送口罩、危險品防護服、醫療設備、街頭消毒車，甚至向中國空運豬隻。事實上，該公司今年已從法國向中國運送約3,000多隻豬。

Isaykin稱，目前全球航空業正經歷史無前例最具挑戰的時刻，但對於Volga-Dnepr貨運公司來說，正是增加業務的機會，以前有超過半數的航空貨物由客運飛機運載，但隨着客運飛機航班減少，對貨運航空公司的需求相對激增，價格也提升了約兩倍。

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