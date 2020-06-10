投資者注意！中國加速研發疫苗　傳國企員工出國可接種

財經媒體彭博報道，中國部分大型國有企業的員工在出國前，將可選擇接種目前正在開發的兩款新冠疫苗，凸顯了中國政府在檢測疫苗效力方面的行動迅速。

根據消息人士透露，打算赴境外出差的員工可自願選擇接種由國藥集團中國生物技術股份有限公司下屬公司開發的疫苗。消息稱，監管部門已向國有企業傳達了這提議。

中國生物是目前正在研制新冠病毒疫苗的中國企業之一。目前中國共有5款候選疫苗處於人體試驗階段，與阿斯利康和Moderna Inc.等外國藥企展開競爭。在封鎖措施和旅行限制顯著衝擊經濟之後，疫苗承載着結束疫情、使得各國可以進一步開放經濟的希望。

國藥集團董事長劉敬楨上月對當地報紙表示，目前2,000多例臨床數據顯示，中國生物的兩個新冠滅活疫苗沒有一例「明顯不良反應」。中國生物的一位發言人表示，不了解上述自願接種的安排，並拒絕進一步置評。

負責監管中國國有企業的國資委未立即回應彭博的採訪。

【蒐集數據】

如果國企員工自願接種疫苗，那麼不僅他們有可能可以免於感染，也有助於蒐集疫苗效果的相關數據，從而最終擊潰病毒。新冠疫情已在全球導致超過720萬人感染，逾41.1萬人死亡。

中國生物的疫苗是否可以預防感染目前尚不確定；疫苗通過注射新冠病毒毒株引發人體免疫反應。

上述實驗性疫苗目前處於II期臨床階段，進行人體安全性的檢測。疫苗能否有效預防感染只有到III期才會明確，這也是獲得市場推廣審批之前的最後一道障礙。在III期階段，將有數千人注射疫苗，評估其在疫情活躍的環境中是否有效。

由於中國國內每日新增病例數已十分稀少，疫苗將需要在疫情仍未消退的海外進行檢驗。

尚不清楚多少僱員已經接受這方案，是否會對他們進行不良反應和免疫反應的追蹤。然而，他們前往海外之後，疫苗在疫情尚未控制的地區是否有效的問題，或許可以有答案。

根據當地媒體的報道，除了正在進行的臨床試驗外，劉敬楨表示，包括他本人在內的國藥集團所屬四級企業黨政主要負責人在內的180名志願者，帶頭接種了新冠滅活疫苗。報道稱，中國生物正在興建疫苗生產車間，建成後年產能可達2億劑以上。

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