「股神」巴菲特被嘲「蠢材」　股災近了還是廉頗老矣？

外國傳媒報道，美股在3月見底後大幅反彈，納指更再創新高，惹來市場上愈來愈多人嘲笑「股神」巴菲特(Warren Buffett)錯失「巨幅升浪」，甚至笑他是「蠢材」！

體育和流行文化部落格「Barstool Sports」創辦人Dave Portnoy近日在社交媒體帳戶Twitter上傳影片，表示「巴菲特是白癡，看看我，真的太輕鬆，我就是一直印銀紙，每隻股票都狂升。為何要在航空股日日大漲20%時獲利走人？輸家才這樣做，贏家會把籌碼全部下注...我會賺到10億美元(約78億港元)。」

由於巴菲特在5月上旬透露已沽清航空股，故上述仁兄明顯是「寸」巴菲特。

Portnoy的留言當然傳遍財經界，之後他又說：「我相信巴菲特是很棒的，但說到股票，他輸了，現在我才是隊長。」

就連美國億萬富翁投資者、資產管理機構Fisher Investments創辦人Ken Fisher也認為，巴菲特在疫情大冧市時選擇「靜觀其變」，並未採取大動作的原因，很可能是因他的年紀問題。

他認為，巴菲特已89歲，就像其他著名投資者一樣，隨着年紀增長，變得更為謹慎。他說：「現實是包括我父親在內的偉大投資者，到了一定的年紀會開始失去優勢，我並不是說巴菲特失去優勢，但就歷史而言，我找不到像他這個年紀，還能在危機中避免停滯的人。」

他續說：「他們在危機中變得不活躍......我覺得巴菲特就是這樣，因年紀關係，他變得相對不活躍，我會不會說錯呢？或許吧！」

就此，美國著名白手興家的億萬富翁、NBA達拉斯小牛班主Mark Cuban認為，這證明目前的股市真的很像當年(千禧年)科網泡沫。他警告：「倘若你現在嚼着口香膠輕鬆散步，並賺大錢，事實是跟1990年代末期沒甚麼分別。每個人都是天才......這種情況與科網泡沫年代一樣。」

更甚的是，高盛前分析師Joseph Mauro透露，他的10歲兒子告訴他，其隊伍有一半人開始炒股！

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