港股較美股便宜50%　真的會追落後？

財經媒體彭博報道，儘管香港作為全球金融中心的未來面臨懷疑，但有一件事可以肯定：對於正在回歸全球股票市場的現金大潮，這個城市的股市很有吸引力。

香港股票很少在估值方面這麼有吸引力。由於本已很長的問題清單上，又多了一項有關北京在香港實施國家安全法計劃的不確定性，投資者像對一個前沿市場(即低收入新興市場)一樣給這個全球第4大交易所定價。按市盈率計算，恒生指數比美國標指便宜約50%，這是至少2005年以來的最大折讓幅度。恒指儘管在6月份上漲了9.1%，但其相對MSCI全球指標的水平仍接近17年低位。

作為亞洲最大和最開放的股票市場之一，香港通常對全球流動性的變化很敏感。如果美元貶值和低利率幫助推動在場邊觀望的現金進入股票市場，香港股市可能大為受益。Jefferies上周表示，投資者自2月以來已向美國貨幣市場基金投入了1.2萬億美元。美國銀行分析師在4月寫道，全球現金倉位最近達到了2001年以來最高。

本月，一些大名鼎鼎的中國公司成功招股，吸引了內地投資者的資金，為港股提供了支撐。安山資本的資產管理部董事Jackson Wong說：「香港股市的風向正在逆轉，現在仍是追漲的好時機。」

事實上，目前普指市盈率逼近23倍，而恒生指數市盈率還不足11倍。投機者正解除看跌押注，對沖股市下跌風險的需求正在下降。此前，在5月的最後一個交易日，香港主板的沽空成交量佔總成交量之比升至21%，為20多年前開始有數據以來最高，但周三(10日)該比例降至15%。

根據基於MACD這種移動均線的技術動能指標，近1/3恒生指數成分股正閃爍買入信號，並且接近兩個月以來最強，並沒有股票閃爍賣出信號。

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