海航相關公司3239萬沽柴灣工廈　降價24%

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，柴灣新業街6號安力工業中心高層14至16室，總面積約8,755方呎，成交呎價約3,700港元，涉及總額逾3,239萬元，新買家購入有意作長線投資。物業交吉出售，可作貨倉用途，單位市值呎租約13元，料租金回報可逾4厘。

據了解，原業主為海航系相關公司，早前曾叫價每平方呎4,900元放售，其後因公司債務問題而決定大幅議價求售，最終減價約24%易手。

此外，柴灣利眾街40號富誠工業大廈B座低層B01室，面積約3,049方呎，成交價約830萬元，平均呎價約2,722元，新買家為投資者。物業連租約出售，料市值呎租約10元，租金回報約4.4厘。梁氏指，原業主已移居海外多時，今次有意盡快沽出香港物業套現。

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