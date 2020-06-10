恒大健康增持電動車業務股權　涉3.79億美元

NEVS為恒大健康位於瑞典的附屬公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域。在收購事項完成後，NEVS將由集團全資擁有。因此，公司相信能借助收購事項，鞏固集團於新能源產業的市場定位，並受惠於新能源汽車市場的巨大潛力。

目前NEVS旗下的全資子公司繼續為集團的汽車自主品牌「恒馳」電動汽車進行研發工作。董事相信，股權買賣協議及其項下擬進行之條款，乃屬公平合理及符合公司及股東整體利益。

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