恒大健康增持電動車業務股權 涉3.79億美元
2020年06月10日 20:03
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恒大健康(00708)公布，旗下Mini Minor與National Modern訂立股權買賣協議。根據協議，Mini Minor同意購買NEVS約17.6%股份，總代價為3.79億美元。完成收購事宜後，NEVS將成為Mini Minor全資附屬公司。
NEVS為恒大健康位於瑞典的附屬公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域。在收購事項完成後，NEVS將由集團全資擁有。因此，公司相信能借助收購事項，鞏固集團於新能源產業的市場定位，並受惠於新能源汽車市場的巨大潛力。
目前NEVS旗下的全資子公司繼續為集團的汽車自主品牌「恒馳」電動汽車進行研發工作。董事相信，股權買賣協議及其項下擬進行之條款，乃屬公平合理及符合公司及股東整體利益。
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