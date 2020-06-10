油價見負的贏家？傳高盛商品部門收入10年最佳

財經媒體彭博報道，大宗商品業務曾是高盛集團交易業務的一顆明珠，現在它在動盪市況中重現舊日榮光。

據消息人士透露，大宗商品部門今年1至5月創造了超過10億美元(約78億港元)的收入，成為十年以來最好的開端。消息稱，其中大部分營收來自Anthony Dewell和Qin Xiao管理的石油交易，他們在油價暴跌中做出了正確的持倉。

高盛發言人Patrick Lenihan說：「我們是做市商和客戶特許經營業務，我們現在也會一如既往竭盡全力幫助客戶管理風險。」

由於波動加劇刺激了交易，華爾街交易員今年受益匪淺，幫助大型銀行抵銷了其他業務因新冠疫情和經濟惡化而放緩的影響。

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