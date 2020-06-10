樓價UPDATES：大圍盛薈放盤一周　大幅減價被吸納

市場置業需求強勁，但二手盤源短缺，不少放盤極速沽出，將軍澳維景灣畔三房放盤3日速獲承接，大圍盛薈及火炭穗禾苑也有單位放售一周即被吸納。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角半山怡和苑中層A室，實用面積1,479方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以2,575萬元承接，實用呎價17,410元，原業主於1997年6月以580萬元購入，持貨23年至今轉手，帳面獲利1,995萬元離場，單位期內升值3.4倍。

●北角金龍大廈C座中層2室，實用面積857方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,420萬元承接，實用呎價16,569元，低市價兩成。

●西灣河逸濤灣1座高層E室，實用面積約710方呎，套三房間隔，望海景，今年5月底開始放盤，原業主叫價1,850萬元，經議價後減價130萬元或約7%，終獲買家以1,720萬元承接自用，實用呎價約24,225元。

●西灣河嘉亨灣5座中層E室，實用面積494方呎，兩房間隔，原先叫價1,050萬元，放盤兩日以1,032萬元易手，實用呎價20,891元。

●筲箕灣香島2座高層D室，實用面積約991方呎，三房連套房間隔，輕微議價後，以月租39,000元市價租出，實用呎租約39.4元，新租客為外區客。

●小西灣藍灣半島6座高層G室，實用面積493方呎，兩房間隔，望山景，獲本區租客以20,500元租入，實用呎租約41.6元，業主於2016年5月以623萬元購入，租金回報約3.9厘。

●柴灣杏花邨6月錄得4宗成交，平均實用呎價17,066元，該盤33座高層4室，實用面積560方呎，三房間隔，以930萬元易手，實用呎價16,607元，新買家屬於外區用家，由於在港島區工作，於是決定於港島區置業。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔13座高層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，6月初開始放售，原叫價900萬元，放盤僅3日，減至868萬元易手，實用呎價17,395元。

●將軍澳海悅豪園1座中層C室，實用面積432方呎，兩房間隔，以740萬元放盤，約3個月後獲外區客接洽，最後減價10萬元，以約730萬元成交，實用呎價16,898元。

●長沙灣碧海藍天2座中層C室，兩房間隔，實用面積約496方呎，以約20,000元放租約半個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減租1,800元，以18,200元租出，減幅約9%，實用呎租約36.7元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●深水埗海峯低層B室，套三房連多用途房間隔，實用面積約716方呎，以約26,000元放租一星期，議價後減價1,500元，以24,500元租出，實用呎租約34.2元，低市價一成，新租客為家庭客。

●西南九龍匯璽II期1B座高層E室的二手成交，實用面積約350方呎，為一房間隔，1月份叫價890萬元，及後累減35萬元或約4%，以855萬元連租約易主，實用呎價約24,429元。

●大角咀港灣豪庭10座低層C室，實用面積411方呎，兩房間隔，成交價720萬元，實用呎價17,518元。原業主於2012年3月以約366萬元購得物業，是次轉手帳面獲利354萬元或約97%。

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新界區

●大圍盛薈2座中層NC室，實用面積784方呎，三房間隔，原開價1,300萬元，放盤1星期減價31萬元，以1,269萬元沽出，實用呎價16,186元。

●火炭穗禾苑C座低層12室，實用面積457方呎，兩房間隔，原叫價470萬元，放盤7日減價12萬元或2.6%，以458萬元售出，實用呎價10,022元，低市價約2%。

●馬鞍山薈朗2座高層B07室，實用面積293方呎，一房間隔，原開價565萬元，放盤僅10日，減價7萬元，以558萬元沽出，實用呎價19,044元。原業主於2016年9月以401萬元購入上址，持貨至今帳面獲利157萬元。

●沙田第一城8座低層B室，實用面積451方呎，三房間隔，以705萬元易手，實用呎價15,,632元。原業主於2016年4月以470萬元購入單位，單位至今升值約五成。

●沙田欣廷軒1座低層F室，實用面積414方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，放盤僅10日，「象徵性」微減3萬元，以747萬元成交。實用呎價18,043元。

●大埔太湖花園2座連花園單位，實用面積440方呎，兩房間隔，花園面積383方呎，減價42萬元，獲用家以678萬元承接，實用呎價15,409元。

●元朗世宙1座中層E室，實用面積429方呎，兩房間隔，以680萬元零議售出，實用呎價15,851元。此外，同座低層連平台單位，實用面積427方呎，兩房間隔，亦以676萬元沽出，實用呎價15,831元。

●元朗尚豪庭2座低層E室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價620萬元，租客未遷出，未能睇樓，最後獲上車客以616.5萬元承接，實用呎價14,011元。

●天水圍嘉湖山莊美湖居2座高層D室，實用面積540方呎，三房間隔，五月中開始放盤，開價640萬元，減價10萬元或約1.6%，以630萬元沽出，實用呎價11,667元。

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