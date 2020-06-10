呢間大行在油市中勁賺　現時唱淡油價會跌20%

市場傳出高盛在今年油價大跌中勁賺10億美元(約78億港元)，惟該行現時預測油價可能出現回調，或將下跌15至20%，投資者可多加留意。

高盛的分析師團隊表示，由於庫存仍然過剩(估計仍有10億桶)，而且需求能否有實質性回升還存在諸多不確定性，因此目前不建議做好原油，油價可能出現回調，或將跌15至20%。

此前利比亞國家石油公司確認，沙拉拉油田繼續遭遇「不可抗力」後，利比亞EL FEEL油田也暫停了生產，但這個利好被市場忽略。

該行分析師Jeffrey Currie則稱，雖然石油基本面有所改善，但認為油價下行的風險已經大增，大宗商品指數的回報率仍遠遠落後於現貨價格的增長，儘管紐約期油上漲了95%，但散戶投資者卻虧損了20%。

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