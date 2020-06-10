夜市UPDATES：道指、港股夜期又「失關」　科技股獨漲

美股表現持續分化，美國聯儲局議息結果公布前，道指跌幅擴大至322點，報26,949點，跌穿二萬七水平；標指跌11點至3,195點。波音插8%。

在疫情中最快恢復過來的科技股繼續強勢，納指維持1萬點樓上，報10,008點，升54點。亞馬遜和蘋果公司各自2%至1%，Facebook和Netflix轉跌。

港股未見穩固，港股期夜市再失二萬五關，報24,886點，跌131點，低水164點。

周三(香港時間周四凌晨2時)市場最大關注點是聯儲局將公布利率決議、貨幣政策聲明、經濟預測、點陣圖等，主席鮑威爾隨後將召開記者會，市場預期利率保持在零至0.25厘的目標範圍內不變。

這是該局自新冠肺炎疫情爆發以來首次發布的經濟預測，將成為投資者對經濟復甦速度預期的參考基準。分析指，其可能會發布黯淡的預測數字，但會以樂觀的基調和長期復甦前景來緩解其帶來的衝擊．這將左右美股未來幾周走勢。

【21:30】多隻重磅科技股創新高帶動下，美股納指周二(9日)首次升穿10,000點大關，周三(10日)早段繼續做好，報10,005點，升51點，但道指續跌45點，至27,226點。市場注視聯儲局於香港時間周四(11日)凌晨公布的議息結果。

蘋果公司(Apple Inc.)周三早段報348.86美元，再升1.42%，市值接近1.5萬億美元。

亞馬遜是重磅科技股中表現最勁，今年累漲41%，周三早段報2,647.91美元，升1.78%，Facebook股價報240.95美元，升0.96%。

除科技股外，新股市場同樣熾熱，網上汽車銷售商Vroom周二收市較招股價22美元高出117%，周三早段報57.05美元，大漲19.1%。至於電動貨車生產商Nikola Corp借殼上市，周一首日掛牌，股價狂升103%，周二再漲近9%，市值逾287億美元，超過福特汽車，周三早段報73.35美元，回吐8%。

摩根大通降聯合航空投資評級，由增持降至中性，JetBlue則由中性削至減持，主要是估值過高，以及最近股價升勢難以維持。聯合航空股價早段瀉6.51%至41.73美元，JetBlue報13.23美元，挫6.92%。

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