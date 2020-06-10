世界變了！僅25%美國人仍信資本主義讓明天更好

外國傳媒報道，根據由億萬富豪、估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)所創立的獨立研究機構，與Harris Poll及Just Capital一同合作，就資本主義與疫情的關係詳細訪問了1,000位美國人，詢問他們在疫情後對資本主義的看法。

結果顯示，僅25%人相信，目前的資本主義會對社會更好；19%人認為資本主義根本不可能令社會變好；56%人認為資本主義應該進化。29%人認同今天的資本主義社會能將希望帶給下一代的；有20%人認為其不是下一代理想的社會；51%人認為要變得更好才行。

事實證明，美國民眾已認為資本主義解決不了社會上的不平等，是重要的警號！其實，全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、號稱為新一代「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)早已警告，美國的資本主義在很多人心中已不再有效，貧富懸殊加劇使社會潛在的不穩定似1930年代！

他相信，美國的資本主義存在瑕疵，並已在教育、社會流動、資產，以及收入等方面，造成了具破壞性及不斷擴大的差距，最終恐會造成另一場革命。他指出，有統計數據顯示，美國最基層的60%人賺到的錢進一步被首40%人拋離。換言之，美國不但貧富懸殊擴大，而且窮人變得更多。舉例來說，社會上層群組擁有的財富是其餘人口的10倍以上，自1980年以來已累升6倍。相比之下，窮人的健康整體向下，美國收入最少的男性平均較其他人短命10年。財富不均將令衝突增加，強化了民粹主義，這通常會演變為革命或其他類似的行動。

誠然，經歷疫情後，更暴露了社會的不平等現象，為資本主義社會體制帶來危機，經濟停擺、非裔美國人更易失業，加上暴動，令不少企業都預警資本主義危機即將到來，例如企業舵手的工資備受關注，如何令基層更有權力將會是未來企業的生存關鍵。

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