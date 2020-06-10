【樓市震散】移民唔止賣樓　更罕錄多宗劈價賣舖

零售消費低迷下的舖位市場，罕錄多宗為移民劈價賣舖個案。近日深水埗福榮街一個地舖減價逾四成，以890萬港元沽出，低市價兩成，由於舖位業主部署移民，並要求新買家需在20日內支付現金以完成交易。同時亦有醫生業主因相同原因，減價950萬元沽出筲箕灣地舖套現。

市場消息透露，上述深水埗個案為福榮街單號地舖，面積約577方呎，原叫價1,600萬元，不過新近劈價710萬元或約44%後，以交吉形式沽出。由於該舖位大劈意向價，加上低市價，吸引多達20多組買家爭購。

據了解，原業主於2005年以180萬元購入上述舖位連閣樓，其中閣樓部分於今年2月份以250萬元售出。

近日市場湧現移民劈價賣舖個案。筲箕灣道雙號地下雙號舖，面積470方呎，原叫價2,200萬元，減價950萬元或約43%，以1,250萬成交，呎價約26,596元。原業主為醫生，於1997年以580萬購入該舖，帳面獲利約1.2倍。

【大埔同茂坊舖業主「要錢唔要貨」】

此外，市場上也有同類放盤。消息透露，大埔同茂坊一個單邊地舖，面積700方呎，設300方呎後舖及700方呎自建閣樓，叫價3,300萬元。有代理透露，上述舖位業主將會移民，希望套現資金「要錢唔要貨」，並表示歡迎買家出價及還價。該舖位現由工程公司以每月約7.3萬元承租。

至於跑馬地奕蔭街雙號地舖，面積300方呎，早前連租約叫價1,800萬元，現減價至1,500萬元，減幅約16.7%。業主於2011年以1,128萬元購入上址。而大角咀通州街一個面積約300方呎的舖位，叫價950萬元。該兩個舖位業主也部署移民。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興指出，有個別打算移民的業主，見近月零售市道稍為「旺返少少」，趁機「減磅」放售舖位。他預計，6月至7月份舖位交投量將會上升，或有買家會在低位追價入市。

【元朗大馬路吉舖多達10間】

事實上，零售業前景相當暗淡，民生區更有大量吉舖湧現。中原商舖部曾自強表示，俗稱大馬路的青山公路元朗段，目前有多達10間吉舖，為區內空置最嚴重的街道。由於訪港旅客數量大跌，區內零售生意大幅滑落，該區不少放租盤舖位業主也願意下調叫租，減幅約三成。

他又指出，該街道內空置最長時間為一個雙號舖位，面積900方呎，設有900方呎閣樓，原由化妝品店以每月約30萬元承租，惟一年多前遷出後，業主不願大幅度調整租金，故一直未獲長租租戶進駐。

【蔚藍灣畔買家撻訂 料蝕逾40萬】

另外，二手樓市再錄撻訂個案。將軍澳蔚藍灣畔一個套三房戶，上月底以約1,350萬元賣出，市傳買家最終放棄入市，估計訂金連佣金共損失逾40萬元，單位現以1,360萬元重新放盤。

市場消息稱，上址為2座高層單位，實用面積逾700方呎，原先以呎價逾1.7萬元售出，傳新買家已付約20萬元臨時訂金，單位業主提價約10萬元再放盤。

【畢架山峰累減732萬易手】

資料顯示，同項目3座高層兩房戶，實用面積490方呎，兩房間隔，3月時以830.8萬元售出，已簽訂買賣合約，但近日有關交易亦已取消。

各區業主近日頻頻劈價沽貨。中原唐思坤表示，九龍塘畢架山峰3座高層C室，實用面積839方呎，最初開價2,800萬元，近月調整至2,400萬元，經連番議價，終以2,068萬元成交，呎價24,648元，單位累減732萬元，減幅達26%。

【代理籲撤辣 利市民置業】

趕移民業主急賣樓，該行溫志聰指，旺角曉珀高層A室套三房戶，實用面積792方呎，3月開價2,200萬元，原業主因移居外地，上月降價至1,900萬元，終累減450萬元，獲外區換樓客以1,750萬元承接，呎價22,096元。他認為，政府撤銷3年辣招期限制，幫助市民買樓。

此外，為求套現部分新盤業主近平手離場。世紀21奇豐廖振雄透露，西貢逸瓏園2座地下連花園兩房單位，實用面積520方呎，減價60萬元，以820萬元沽出，呎價15,769元。單位約4年僅升值約5.4%。

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