中國罕王續遭控股股東押股
2020年06月10日 21:54
東網電視更多新聞短片
中國罕王(03788)公布，China Hanking (BVI) Limited早前分別向一名獨立第三方，即撫順銀行股份有限公司新撫支行(貸款方)質押2億股及3億股，作為其若干貸款的擔保。原貸款即將到期。
於6月8日，China Hanking (BVI)及Tuochuan Capital與貸款方訂立協議，以繼續向貸款方質押2億股及3億股，分別佔於目前公司已發行股本約10.99%及16.48%，作為其於原貸款到期後若干新貸款及公司附屬公司貸款的擔保。
於上述質押股份中，1億股(佔已發行股本約5.49%)由Tuochuan Capital向貸款方質押，作為撫順罕王直接還原鐵有限公司(公司附屬公司)一筆人民幣1.25億元貸款的擔保，有關貸款作為日期為6月8日貸款協議項下的一般營運資金。
China Hanking (BVI)乃公司其中一名控股股東楊敏全資擁有。Tuochuan Capital乃由公司執行董事及其中一名控股股東楊繼野全資擁有。
目前楊敏及楊繼野於公司全部已發行股份中擁有合共約72.53%的權益。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！