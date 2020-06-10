中國罕王續遭控股股東押股

於6月8日，China Hanking (BVI)及Tuochuan Capital與貸款方訂立協議，以繼續向貸款方質押2億股及3億股，分別佔於目前公司已發行股本約10.99%及16.48%，作為其於原貸款到期後若干新貸款及公司附屬公司貸款的擔保。

於上述質押股份中，1億股(佔已發行股本約5.49%)由Tuochuan Capital向貸款方質押，作為撫順罕王直接還原鐵有限公司(公司附屬公司)一筆人民幣1.25億元貸款的擔保，有關貸款作為日期為6月8日貸款協議項下的一般營運資金。

China Hanking (BVI)乃公司其中一名控股股東楊敏全資擁有。Tuochuan Capital乃由公司執行董事及其中一名控股股東楊繼野全資擁有。

目前楊敏及楊繼野於公司全部已發行股份中擁有合共約72.53%的權益。

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