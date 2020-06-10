鼎億集團股價異動　披露主席持股遭斬倉

於作出合理查詢後，李光煜向董事會報告，永冠資本，連同李光煜及其他由李光煜所控制的公司持有本公司36.55億股股份，佔已發行股本約49.68%。

目前公司24.31億股股份(佔已發行股本約33.05%)須就合共約9,240萬港元借款受若干證券經紀之股權質押或孖展融資所限。公司12.23億股股份(佔已發行股本約16.63%)不受任何限制，且不受任何股權質押及/或孖展融資所限。

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