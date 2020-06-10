鼎億集團股價異動 披露主席持股遭斬倉
2020年06月10日 21:57
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鼎億集團投資(00508)公布，董事會獲悉股價下跌及成交量上升。公司獲主席兼主要股東李光煜告知，於周三(6月10日)因若干證券經紀就永冠資本及李光煜持有之若干股份進行部分股權質押及/或孖展融資，合共1.32億股及1.3億股分別由永冠資本及李光煜持有之股份於聯交所被強制出售，由於上述強制出售，李光煜於公司持有的股權由約53.27%減至約49.68%。
於作出合理查詢後，李光煜向董事會報告，永冠資本，連同李光煜及其他由李光煜所控制的公司持有本公司36.55億股股份，佔已發行股本約49.68%。
目前公司24.31億股股份(佔已發行股本約33.05%)須就合共約9,240萬港元借款受若干證券經紀之股權質押或孖展融資所限。公司12.23億股股份(佔已發行股本約16.63%)不受任何限制，且不受任何股權質押及/或孖展融資所限。
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